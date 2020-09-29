Суд закрив провадження щодо лікаря, який свідчив про стан здоров’я Насірова

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду визнав законними дії лікарів щодо ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та закрив провадження про стягнення 1 млн грн з лікаря-кардіолога Максима Соколова, який свідчив про стан здоров’я Насірова у суді.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Колегія суддів дійшла висновку, що, ураховуючи невідкладність стану, в якому перебував позивач... працівники Інституту імені академіка Стражеска НАМН України мали надати позивачеві медичну допомогу без попереднього отримання його згоди або згоди його законних представників”, - зазначається в повідомленні.

У суді наголосили, що проведення комісійного обстеження Насірова відбулося на підставі постанови детектива НАБУ, яка не була оскаржена.

“Лікарі, створюючи комісію для обстеження позивача, а також під час його обстеження, діяли відповідно до постанови слідчого, виконували свої професійні обов’язки, будь-яких підстав вважати, що зазначені дії є незаконними та що внаслідок таких дій позивачеві було спричинено моральну шкоду, немає. Аргументи позивача про незаконність дій лікаря щодо розголошення лікарської таємниці в судовому засіданні, неможливості його допиту як свідка тощо має перевіряти суд у кримінальному провадженні”, - йдеться у повідомленні.

Отже, Верховний Суд скасував рішення районного суду та ухвалу апеляційного суду в частині позову до лікаря про визнання незаконними дій, які полягають у розголошенні лікарської та медичної таємниці щодо позивача під час надання свідчень як свідка, і відшкодування пов'язаної з цим моральної шкоди, а також закрив провадження у справі в цій частині.

Як повідомлялося, у грудні 2018 року Шевченківський райсуд Києва не задовольнив позов ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова до лікаря Cоколова, який свідчив у справі проти нього. Зокрема, Соколов виступав на суді в 2017 році як свідок сторони обвинувачення. За його словами, Насіров здатний брати участь в судовому процесі. Лікар сказав, що на момент огляду Насірова ніяких об’єктивних даних про загрозу його життю не було.

Насіров звинувачував лікаря та медичний заклад у розголошенні діагнозу та у наданні йому допомоги без згоди. Експосадовець просив визнати ці дії незаконними та компенсувати йому 1 мільйон гривень.

Насіров подав апеляційну скаргу на рішення Шевченківського суду, але Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні позову.

Детективи НАБУ 2 березня 2017 року вручили Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка". Затримання Насірова проходило в лікарні "Феофанія", лікарі якої не дозволяли правоохоронцям вручити підозру та нібито діагностували у пацієнта інфаркт. Обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі цей діагноз не підтвердило.

Максим Соколов — інтервенційний кардіолог в Інституті кардіології ім. академіка Стражеска.