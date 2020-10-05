CБУ у вересні блокувала кілька мереж проросійських інтернет-агітаторів

CБУ у вересні блокувала кілька мереж проросійських інтернет-агітаторів

Фото
Укрінформ
Протягом вересня 2020 року кібердепартамент Служби безпеки блокував діяльність кількох регіональних мереж інтернет-агітаторів, які напередодні місцевих виборів намагались дестабілізувати ситуацію в державі, закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, кіберфахівці СБ України припинили протиправну діяльність SMM-фахівця, мешканця Сумщини, який на замовлення громадян РФ через фейкові акаунти в бот-мережі популяризував ідеї територіального розколу України та загострення суспільно-політичної ситуації напередодні місцевих виборів.

У Херсонській області оперативники СБУ викрили інтернет-агітатора, який на замовлення кураторів з країни-агресора у забороненій російській соцмережі поширював заклики до зміни меж території держави у неконституційний спосіб.

Кіберпідрозділ УСБУ у Дніпропетровській області припинив протиправну діяльність мешканця регіону, причетного до розповсюдження матеріалів, що містять заклики до вчинення дій зі зміни меж території країни, порушуючи порядок, передбачений Конституцією України.

Читайте також: СБУ знайшла інтернет-агітатора, який розганяв заклики “усунути” керівництво держави

Зазначається, що за цими фактами тривають процесуально-слідчі дії.

Крім того, у межах розпочатих раніше слідчими СБ України проваджень судами притягнуто до кримінальної відповідальності інтернет-агітаторів із Запорізької та Волинської областей, які закликали до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Також кіберфахівці СБУ в Одеській області припинили протиправну діяльність адміністратора інтернет-магазину і Telegram-каналу, які використовували для незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Вилучені під час проведення оперативно-слідчих дій наркотичні засоби та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності направлено на відповідні експертизи.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-