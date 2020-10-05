У бюджет заклали збільшення зарплати вихователів дитсадків від 8 до 11 тисяч – МОН

МОН розпочало процес підготовки до реформування дошкільної освіти. У проєкті держбюджету на 2021 рік закладено збільшення впродовж року зарплати вихователів дитсадків у середньому від 8 до 11 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"З 1 січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників галузі освіти і науки збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%. Так, середня розрахункова заробітна плата завідувача закладу дошкільної освіти на сьогодні становить 9 тис. 262 грн, із січня 2021 року збільшиться до 11 тис. 114 грн, із липня 2021 року – 12 тис. 042 гривні", - йдеться у повідомленні.

За даними МОН, середня розрахункова зарплата молодого вихователя без категорії та з малим стажем роботи з вересня 2020 року становить 6 тис. 534 грн, із січня 2021 року становитиме 7 тис. 839 грн, із липня 2021 року – 8 тис. 494 грн.

Вихователь першої категорії з вересня 2020 року отримує середньомісячну розрахункову зарплату в розмірі 8 тис. 705 грн, із січня 2021 року вона становитиме 10 тис. 445 грн, із липня 2021 року – 11 тис. 317 грн.

У вихователя вищої категорії з вересня 2020 року середня розрахункова заробітна плата становить 9 тис. 280 грн, із січня 2021 року підвищиться до 11 тис. 134 грн, із липня 2021 року – 12 тис. 065 грн.

Середня розрахункова заробітна плата музичного керівника вищої категорії у вересні 2020 року становить 8 тис. 129 грн, із січня 2021 року – 9 тис. 754 грн, із липня 2021 року – 10 тис. 569 грн.

Як повідомляв Укрінформ Міністерство освіти та науки розробляє новий державний стандарт дошкільної освіти.