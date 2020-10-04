В Україні за добу зафіксували 4 140 випадків коронавірусу

В Україні станом на 4 жовтня лабораторно підтверджено 226 462 випадки COVID-19, з них за добу – 4 140.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Протягом доби зафіксовано 44 нових летальних випадків. Одужали – 1 370 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 4 397 смертей від COVID-19. Одужали – 100 107 пацієнтів. Хворіють нині 121 958 людей, із підозрою на коронавірус – 298 492 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 407, Харківській області - 414, Донецькій – 323, Тернопільській – 284, Житомирській – 281, Сумській - 263, Дніпропетровській – 212. Читайте також: У світі нарахували вже понад 35 мільйонів випадків COVID-19 Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 4 661 новий випадок коронавірусної хвороби. Фото: Андрій Скакодуб