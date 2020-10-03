Командування Повітряних сил назвало брехнею заяву Кучера про катастрофу Ан-26

У командуванні Повітряних сил ЗСУ назвали "брехнею і маніпуляцією" заяву голови Харківської ОДА Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літаку з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, який зазнав катастрофи.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у Фейсбуці .

"У студії програми "Свобода Слова" Шустер online зібрались авіаційні експерти, політики, урядовці, аби обговорити болючі питання стосовно авіації Повітряних сил, аби відповісти на запитання громадськості і допомогти глядачу зрозуміти, що ж відбулося на борту Ан-26Ш, і що нам робити далі з військовою авіацією у непростій ситуації, у воюючій країні. Взяти участь у програмі зголосився й командувач Повітряних сил ЗС України генерал-полковник Сергій Дроздов. Однак відповіді на ці болючі запитання, схоже, не потрібні були вчителю фізкультури, прокурору, помічнику судді, адвокату, а нині – голові Харківської ОДА і, за сумісництвом "експерту з керівництва польотами військової авіації" Олексію Кучеру, який одразу зробив свої упереджені висновки, навіть попри виважену і чітку позицію голови державної слідчої комісії Олега Уруського. Хоч на ефір пан Кучер не прийшов, у прямому включені він ганебно перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв, ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш", - йдеться у повідомленні.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ назвали цю заяву Кучера "брехнею і маніпуляцією".

"Можливо, пора вже дзвонити очільнику Служби безпеки України з приводу цього "губєрнатора", чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабєєва? Це точно піде на користь країні! Шановні журналісти, блогери, державні діячі, які минулого вечора скопіювали гучний "сенсаційний" заголовок із "літаком сина командувача". Це відверта брехня та маніпуляція! Цей літак жодним чином не впливав на катастрофу Ан-26Ш! Триває розслідування жахливої авіакатастрофи. Треба встановити істину, винних і усі деталі трагедії. Закликаємо не піддаватися на маніпуляції і користуватися даними з достовірних джерел. Не дамо перетворити цю трагічну історію на чиюсь піар-кампанію!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 2 жовтня голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", що на борту літака, який посадили перед Ан-26, перебував син командувача Повітряних сил Сергія Дроздова. Керівник Харківщини заявив, що від самого початку знає про цей факт, але публічно заявив лише вчора, коли сам Дроздов в ефірі підтвердив, що його син, курсант університету ім. Кожедуба, у день катастрофи брав участь у навчальних польотах, але "був в іншому літаку".

"Я зараз не буду говорити, посадили саме той (літак), тому що там був син, я просто констатую факт, що на другому борту був син пана Дроздова", — сказав Кучер. Він вимагав відповіді на запитання, якому літаку мали б надати пріоритет для посадки, коли вже було відомо про несправність в Ан-26, що впав.

Водночас Дроздов припущення Кучера спростував. Віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, який очолює міжвідомчу комісію по розслідуванню катастрофи, на початку програми підтвердив, що екіпаж, повідомляючи про певну несправність, не просив екстреної посадки.

Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

28 вересня віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський повідомив, що "чорні скриньки" літака у задовільному стані, їх почали розшифровувати, на що знадобиться 3-5 днів. Уламки літака привезли до військової частини в Чугуївському районі, де їх досліджують, збираючи докупи.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Прощання та похорони інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудуться лише після ідентифікації тіл. Уруський 2 жовтня повідомив, що експертизи практично завершені, і на початку наступного тижня рідні вже зможуть поховати загиблих.