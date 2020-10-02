Молодіжна політика є ефективною лише тоді, коли вона здійснюється для молоді та разом із молоддю.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі після того, як на доручення Прем’єр-міністра вручив премії КМУ за особливі досягнення молоді у розбудові України, повідомляє Укрінформ.

«Переконаний, що молодіжна політика є ефективною лише тоді, коли вона здійснюється для молоді та разом із молоддю. Саме тому ми робимо усе, щоби залучити найкращих представників молодого покоління до ухвалення рішень, що впливають на їхні життя. Сьогодні в цій залі, де зазвичай працює уряд, зібрались найкращі представники молоді. У багатьох із них це не перша і, сподіваюсь, не остання відзнака. Держава пишається вами», - написав Немчінов.

Немчінов вручив премії за особливі досягнення молоді у розбудові України / Фото: Олег Немчінов, Міністр КМУ

На його переконання, молодь завжди була і є рушієм змін у державі. Вона відіграє важливу роль у культурних, політичних та економічних процесах країни, концентрує у собі тенденції суспільного розвитку та визначає майбутнє. Тому влада має зробити все необхідне, щоби українська молодь була конкурентоспроможною на міжнародній арені та змогла реалізувати й відкрити свій потенціал, беручи активну участь у розвитку держави.

«Одним із головних завдань уряду є забезпечення стабільності соціального та економічного розвитку держави. Завдяки цьому Україна зможе надати можливість молоді здобути нові досягнення, у тому числі на міжнародній арені, та збільшити її інтелектуальний і трудовий потенціал», - підкреслив міністр КМУ.

За його словами, українцям вдалося досягти вагомих результатів у різних сферах життя. Водночас ще є чимало викликів, зокрема необхідність збільшення робочих місць, здобуття якісної освіти, підвищення необхідних навичок та здібностей для інтелектуального самовдосконалення молоді, створення гідних умов для її самореалізації.

Молодіжна Премія Кабінету Міністрів присуджується з 2000 року. Її розмір - до 50 тис. гривень. Разом із коштами лауреати отримують диплом і нагрудний знак.

Премія присуджується молоді віком до 35 років, особливі досягнення якої сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні.