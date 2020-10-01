Ткаченко: Музичний талант закладено десь у ДНК українців

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що музичний талант закладено у ДНК українців, і запевнив, що МКІП оберігатиме надбання цього таланту, захищаючи авторські права.

Про це урядовець написав у Фейсбуці, вітаючи з Міжнародним днем музики, повідомляє Укрінформ.

«Музика – невід’ємна частина культури. Її сила здатна об’єднувати людей, а ще – легко робити їх щасливішими. Як? Завдяки «гормону щастя», який ми отримуємо від прослуховування. Українська музика різноманітна, але від того ще більш унікальна. Різних стилів та жанрів, натхненна різними подіями, написана у різні часи та для різних аудиторій вона лунає по всьому світу», - зазначив Ткаченко.

Він пишається тим, що українські колективи, композитори та виконавці визнані не лише вдома на Батьківщині, а й закордоном.

«Впевнений, що музичний талант закладено десь у ДНК українців. Ми ж у Міністерстві оберігатимемо надбання цього таланту, захищаючи авторські права творців нашої музичної історії», - додав глава МКІП.

Міжнародний день музики був заснований за ініціативою Міжнародної музичної ради (IMC) при ЮНЕСКО, щорічно відзначається у всьому світі 1 жовтня. Рішення про проведення Міжнародного дня музики було прийнято на 15-й Генеральній асамблеї IMC у Лозанні в 1973 році.