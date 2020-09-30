Комітет ВР має дані про можливі системні порушення в Харківському авіауніверситеті – Верещук

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки планує передати правоохоронцям інформацію щодо можливих системних порушень у Харківському національному університеті Повітряних сил, які мали місце ще до катастрофи літака Ан-26.

Як передає Укрінформ, про це заявила член комітету Ірина Верещук (фракція партії “Слуга народу”) під час брифінгу 30 вересня.

“У нас є й своїй певні напрацювання та інформація, яка надходила до наших депутатів, ми їх узагальнимо – і звернемося до ДБР із листом, у якому випишемо й свої питання щодо певних напрямків, у яких сьогодні діє комісія. І та інформація, яка в нас є, ми її теж надамо. У нас є голова підкомітету (з питань оборонної промисловості та технічної модернізації, – ред.) Ігор Копитін, який займається цією роботою, і навіть до катастрофи були свідчення, що є системні порушення саме в Харківському авіаційному університеті, він їх зараз виклав на комітеті, і це також буде долучено до справи як додаткова інформація,” – зазначила Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. У середу курсанта поховають у рідній Соснівці на Львівщині.

Прощання та похорони інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудеться після ідентифікації тіл. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, ДНК-експертизи триватимуть 14 днів.