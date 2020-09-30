СБУ «накрила» поширювачів фейків з Росії перед місцевими виборами

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували канали розповсюдження з РФ і так званої «ДНР» деструктивної інформації з використанням «ботоферм».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовувались для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот в інтересах РФ та незаконних збройних формувань. За задумом кураторів, масове поширення неправдивої інформації серед українського сегмента мережі «Інтернет» на передодні місцевих виборів мало дестабілізувати ситуацію в країні.

Зазначається, що для організації протиправної діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських і російських операторів мобільного зв’язку. Співробітники СБ України встановили особи всіх фігурантів, які перебувають на території нашої країни. Оплату від замовників вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

Крім того, під час проведення обшуків у Києві та Донецькій області правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, зокрема, 4 GSM-шлюзи місткістю 32 канали кожен, 4 сім-банки місткістю 128 і 32 канали та 6 VoIP-шлюзів місткістю 32 канали. Також вилучено 8 тисяч SIM-карток, чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці нашої держави.

Наразі перевіряється версія стосовно причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів так званої «ДНР» і Росії.

Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Операція проведена Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Фото: СБУ