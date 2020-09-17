У Києві викрили мережу ботоферм на 3,5 тисячі акаунтів

Столичні правоохоронці заблокували діяльність міжрегіональної мережі так званих ботоферм.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

“У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці встановили, що на території Києва та Запорізької області розгорнуто мережу «ботоферм» потужністю приблизно в 3,5 тисячі ботів”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, організатори за допомогою відповідного телекомунікаційного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення, керували обліковими записами у соціальних мережах, електронними поштовими скриньками та електронними гаманцями з використанням фейкових персональних даних.

Для реєстрації акаунтів, окрім українських, також використовувались іноземні SIM-картки операторів зв’язку.

Вказані послуги надавалися в інтересах третіх осіб з метою інспірування соціальних конфліктів, поширення неправдивої інформації щодо політичних конкурентів замовників, підбурювання до протестів тощо.

У межах кримінального провадження проведено одночасні обшуки за адресами розташування спеціального обладнання, під час яких вилучено технічне забезпечення, понад 6000 сім-карток та інші речові докази.

Слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності «ботоферм».