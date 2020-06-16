СБУ викрила мережу ботоферм, якою керували з РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували міжрегіональну мережу ботоферм у Києві та кількох областях, якою керували з Російської Федерації. Можливості мережі дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Організатори ботоферми використовували не лише облікові записи у соціальних мережах та е-мейли, але й електронні гаманці з фейковими персональними даними. Працівники ботоферм були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. Оперативники спецслужби встановили, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські SIM-картки мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а у РФ також без сприяння з боку спецслужб. Виконуючи замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, організатори ботоферм здійснювали інформаційні «вкиди», сприяли поширенню негативних настроїв та дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами", - йдеться у повідомленні.

СБУ блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм//Фото: пресцентр СБУ

Загалом у межах кримінальних проваджень проведено одночасні обшуки за 12 адресами, де було розташовано обладнання. Вилучено докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності, зокрема понад 40 тисяч SIM-карток мобільних операторів.

Триває досудове слідство.

Викриття мережі ботоферм здійснювалось Департаментом кібербезпеки СБУ у Києві, Львівській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях спільно з регіональними управліннями Служби, органами прокуратури та Національної поліції.