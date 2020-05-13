СБУ викрила 323 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус

За період дії карантинних заходів кіберфахівці Служби безпеки України заблокували понад 2,3 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 980 тисяч користувачів, викрили 323 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

При цьому зазначається, що 16 із виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Зокрема, за даними кіберфахівців СБУ, наразі триває зростання активності спецслужб країни-агресора та керованих ними агентурних мереж. Вони намагаються використати будь-які інформаційні приводи для створення хаосу та паніки. Так, за вказівкою кураторів проросійські агітатори розповсюджували фейкові новини про святкування Дня перемоги, вимушені карантинні обмеження та інші заходи, пов’язані із дотриманням правил захисту від розповсюдження коронавірусної інфекції, поінформували в пресцентрі.

«Служба зафіксувала активізацію російських троле- і ботоферм у закликах до порушення карантинних обмежень, інформаційної підтримки акцій протесту. У період відзначення Дня перемоги їхня активність була частково перенаправлена з теми коронавірусу на впровадження вигідних Кремлю меседжів, пов’язаних з подіями Другої світової війни. Російські спецслужби використовували цей інформаційний привід для маніпулювання свідомістю українських громадян на користь концепції «руського миру», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно 16 агітаторів, що діяли за завданням російської сторони, СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори «працювали» в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську та Хмельницькому.

Зокрема, двоє жителів Івано-Франківська та Хмельницького за завданням російських спецслужб поширювали фейки про карантинні обмеження через COVID-19, інспірували протести, закликали до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу. При цьому діяли вони під прикриттям української SMM-структури. Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо оголошення їм підозри за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Інформацію стосовно виявлених 307 агітаторів СБУ направила до Національної поліції. 134 особи вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Служба безпеки України закликає інтернет-користувачів бути пильними та приділяти особливу увагу безпеці в інтернеті, довіряти лише інформації з офіційних джерел. А також нагадує про кримінальну та адміністративну відповідальність за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі через інтернет.

Як повідомлялося, раніше голова СБУ Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки та оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж «Одноклассники» і «ВКонтакте» та інших вебресурсів і програмних продуктів РФ.