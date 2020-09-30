Уряд затвердив зміни до порядку компенсації послуги “муніципальна няня”

Кабінет Міністрів схвалив постанову, котра вносить зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення схвалено на засіданні уряду в середу, 30 вересня, без обговорення.

У пояснювальній записці до проєкту постанови вказано, що документом вносяться зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років, якими, зокрема, визначено, що: компенсація послуги “муніципальна няня” надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, окогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилося троє і більше дітей.

Також змінами визначено, що компенсація послуги “муніципальна няня” надається, якщо один або обоє з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи, також компенсація не може бути більшою за сплачену батькам муніципальній няні вартістю послуги з догляду.

Окрім того, згідно зі змінами, розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить два прожиткові мінімуми на дітей віком до шести років.

Також проєктом акта визначено вимоги до оформлення документів, що підтверджують оплату послуги з догляду муніципальній няні.

Як зазначається, за попередніми розрахунками, обсяг коштів, необхідних для виплати відшкодування послуги з догляду за дитиною з інвалідністю до трьох років “муніципальна няня”, може становити близько 213 млн грн на рік за умови, що послугами муніципальної няні будуть користуватися близько 5 тис. сімей, які доглядають дитину з інвалідністю впродовж 12 місяців.

Вартість послуги передбачається відшкодувати за рахунок видатків, врахованих у складі бюджетної програми “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.

Також проєктом акта передбачено набрання чинності норми щодо збільшення розміру компенсації послуги “муніципальна няня” за догляд за дітьми з інвалідністю з 1 січня 2021 року.