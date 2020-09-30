Рада ухвалила закон про безпеку та якість донорської крові

Верховна Рада ухвалила у повторному другому читанні законопроєкт "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" (№3648).

Його підтримав 251 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт закону розроблений з метою перегляду правового регулювання у сфері безпеки та якості донорської крові та компонентів крові у відповідності до вимог Угоди про асоціацію та Стратегії розвитку системи крові, що дозволить реформувати систему крові України з урахуванням кращих європейських стандартів та практик", - йдеться у пояснювальній записці.

Документ визнає таким, що втратив чинність, Закон "Про донорство крові та її компонентів". Натомість ухвалений закон щодо безпеки та якості донорської крові та компонентів крові забезпечує відповідність його положень вимогам європейського регулювання.

Ухвалений закон, зокрема, передбачає створення та функціонування в Україні Компетентного органу на виконання однієї з ключових вимог директив ЄС з метою покладання на нього функцій щодо здійснення ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їх діяльністю в частині дотримання вимог щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові, простежуваності, гемонагляду, забезпечення збору та обробки інформації, яка стосується серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов’язаних з операціями з донорською кров’ю та компонентами крові.

Закон також встановлює вимоги та стандарти щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові, простежуваності, гемонагляду, що відповідають вимогам, передбаченим директивами ЄС; створює умови для імплементації принципу безоплатного добровільного донорства як фундаментальної засади ефективної діяльності національної системи крові відповідно до вимог Директив ЄС та позиції ВООЗ.

Закон передбачає перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, з метою усунення непрацюючих застарілих пільг та приведення системи пільг і заохочень у відповідність до вимог європейського регулювання, що передбачає відхід від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів та побудову системи крові на основі мотивації донорів до добровільних безоплатних донацій.

Планується забезпечити умови для інформатизації системи крові України шляхом створення Національного реєстру донорів крові або компонентів крові, а також осіб, що не можуть бути донорами, та його інтеграції до загальної електронної системи медичного простору в Україні eHealth.

Ініціаторкою законопроєкту є народна депутатка з фракції "Голос" Ольга Стефанишина, а також група народних депутатів із різних фракцій, у тому числі – голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.