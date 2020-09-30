Луценко повідомив, що переніс 8-годинну операцію через онкозахворювання

Колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що має онкологічне захворювання: наразі закінчився хірургічний етап хвороби, попереду хіміотерапія.

Як передає Укрінформ, про це Луценко написав у Facebook.

"Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8-годинна операція, і дні болю. Попереду — хіміотерапія", - зазначив він.

Луценко також зауважив, що залишається у політиці: "Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової".

Луценко народився 14 грудня 1964 року у м. Рівне. Очолював Генпрокуратуру з травня 2016-го по серпень 2019 року. Був також міністром внутрішніх справ та народним депутатом України IV, VI та VIII скликань.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року відома українська журналістка і телеведуча Яніна Соколова повідомила, що поборола рак.