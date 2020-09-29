Суд у Мілані повернеться до розгляду апеляції на вирок Марківу 1 жовтня

В апеляційному суді в Мілані закінчилося перше судове засідання щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“1 жовтня має бути рішення щодо долучення додаткових доказів, зокрема, документального фільму”, - сказав адвокат Віталія Марківа Раффаеле Делла Валле.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Мілані може долучити до справи Марківа фільм-розслідування. Під час першого засідання в Мілані апеляційний суд розглядав питання долучення до справи чергових доказів невинуватості українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Серед доказів - частина фільму «Не в тому місці, не в той час», над яким працювали італійці Крістіано Тінацці, Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк. Сторона обвинувачення виступила проти долучення додаткових доказів захисту, зокрема документального фільму, оскільки, на їхню думку, нібито немає впевненості в тому, що авторами фільму було проведено об’єктивне розслідування.

Окрім адвокатів та рідних, бути присутніми на процесі дозволили кільком італійським та українським журналістам, водночас телеоператорів з технікою не пустили. Виняток зробили лише для італійської компанї RAI, яка потім має поділитися відеоматеріалами з колегами. Пряма трансляція засідання не передбачена. Навіть до початку засідання було заборонено робити фото у судовій залі, не можна було фотографувати і самого Марківа.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини документального фільму «Не в тому місці, не в той час».

фото: RFE/RL