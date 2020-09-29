“Велике будівництво” в культурі не скасує ремонту доріг і шкіл – Зеленський

Після старту наступного року програми “Велика реставрація” будівництво і реконструкція інфраструктурних об’єктів триватиме.

У цьому запевнив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Вінниччині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Обов’язково ця програма (“Велика реставрація” - ред.) буде, вона вже передбачена в бюджеті наступного року, у нас буде амбітний список зі 100 об’єктів по всій країні. До речі, їх (об’єктів — ред.) набагато більше, але мені здається, це правильний і гарний початок. Ми не будемо кидати і забувати про дороги, школи, стадіони, тому ми хочемо для цієї програми долучити ще гроші й будемо про це говорити з Верховною Радою”, - зазначив глава держави.

За його словами, друга частина програми “Велике будівництво” розпочнеться з підтримки, а іноді — порятунку історичної й культурної спадщини.

“У нас дуже багато музеїв, філармоній, палаців, дуже важливі об’єкти, вони вже не інфраструктурні, вони - історичні, але, перш за все, можуть бути як туристичні магніти для нашої країни і для людей тієї чи іншої місцевості”, - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”. Документ має на меті сприяти розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.

14 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що проєкт «Велика реставрація» має стартувати в Україні у 2021 році.

фото: Офіс Президента