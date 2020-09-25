Країни “червоної” та “зеленої” зон: Україна оновила перелік

Країни “червоної” та “зеленої” зон: Україна оновила перелік

Таблиця
Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн "зеленої" та "червоної" зон станом на 25 вересня.

Як передає Укрінформ, відповідний перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

В переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 19 вересня цей показник становить 109,5 активних випадків на 100 тис. населення.

Читайте також: В Україні за добу - 3 565 випадків коронавірусу

В "червоний" перелік станом на 25 вересня віднесено 35 країн, зокрема Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чеська Республіка, Республіка Молдова, Угорщина.

Щодо 15 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

В "зеленому" списку, серед інших країн, Румунія, Албанія, Білорусь, Польща, Туреччина, Греція, Єгипет.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.

За даними Worldometer, у світі зареєстрували 32 450 483 випадки коронавірусу, зокрема 988 279 летальних, одужало 23 951 765 людей.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-