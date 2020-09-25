Країни “червоної” та “зеленої” зон: Україна оновила перелік

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн "зеленої" та "червоної" зон станом на 25 вересня.

Як передає Укрінформ, відповідний перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

В переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 19 вересня цей показник становить 109,5 активних випадків на 100 тис. населення.

В "червоний" перелік станом на 25 вересня віднесено 35 країн, зокрема Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чеська Республіка, Республіка Молдова, Угорщина.

Щодо 15 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

В "зеленому" списку, серед інших країн, Румунія, Албанія, Білорусь, Польща, Туреччина, Греція, Єгипет.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.

За даними Worldometer, у світі зареєстрували 32 450 483 випадки коронавірусу, зокрема 988 279 летальних, одужало 23 951 765 людей.