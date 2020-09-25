Доступ до публічної інформації: Мінцифри запустило серіал для держслужбовців

Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал «Актуальні питання доступу до публічної інформації. Курс для державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування».

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась 24 вересня.

"Публічна інформація - це те, що мають знати громадяни про свою владу, аби почувати себе у безпеці. Куди витрачаються гроші бюджету? Чи достатньо чисте це озеро, щоб в ньому купалися діти? Кому дозволити будувати новий торговий центр на землі старого кінотеатру? Це ті прості запитання? на які хочеться мати чесну відповідь. Відповідальність за реалізацію цього права несуть розпорядники інформації. Але інколи буває так, що у роботі державних службовців щось йде не за планом, тому стаються порушення щодо реалізації конституційного права людини на інформацію. Саме тому Міністерство цифрової трансформації разом з партнерами та провідними експертами з питань доступу до публічної інформації презентують вашій увазі новий освітній серіал для платформи diia.gov.ua "Доступ до публічної інформації", - зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації серіалу.

Вона додала, що в новому освітньому серіалі йдеться про те, що таке публічна інформація, чим вона відрізняється від персональних даних, про системи обліку публічної інформації та відповідальність за порушення права людини на інформацію.

Курс складається з 10 серій і вже доступній на платформі Дія. Цифрова освіта.

"Ми повинні освідчувати українських громадян для того, щоб вони почувалися безпечно у цифровому просторі. Тому що ми говоримо, як про доступ до публічної інформації, яка є дуже важливою, так і про збереження та безпеку особистих даних, які люди мають право надавати або оберігати від стороннього доступу. Саме тому такі освітні серіали, які ми робимо допомагають людям краще розуміти як відбувається збереження та захист інформації та доступ до неї", - додала заступниця Постійної представниці ПРООН (Програми розвитку ООН) в Україні Манал Фоуані. За її словами, на доступ до інформації має право будь-яка людина і в Україні це право також має бути забезпечене.