Президентом країни хотіли би бути 5% українців

Президентом України хотіли би стати 5% українців, ще 9% – депутатами Верховної Ради.

Про це свідчать результати другої хвилі опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеної з 19 по 22 вересня.

Як зазначається, значна частина опитаних не проти брати участь у політичному і громадському житті свого регіону (45%), але не як депутати місцевих рад, а через вибори, делегуючи повноваження іншим.

Згідно з опитуванням, лише 13% респондентів хотіли б бути депутатами місцевої ради, 9% – депутатами парламенту, 7% – головою міста/села, 5% – президентом країни.

При цьому громадяни хочуть обирати не тільки депутатів чи міських голів, а й голову області (за обрання 83%), місцевих суддів (71%) та прокурорів (68%). Ще 57% підтримують ідею створення муніципальної поліції, підпорядкованій місцевій владі (30% – проти).

Водночас опитані вважають, що контроль за діяльністю новообраної місцевої влади повинен здійснюватися самими громадянами (50%). Іншим інституціям (громадські організації, центральна та місцева влада, правоохоронні органи) опитані довіряють у питанні контролю менше (від 5% до 14%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.