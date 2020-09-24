Після самоізоляції школярі не повинні подавати довідки про стан здоров'я - МОН

Учні, їхні батьки та інші законні представники не зобов’язані подавати до закладу загальної середньої освіти документальні підтвердження щодо стану здоров’я учнів для продовження навчання після самоізоляції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

"Після спливу строку самоізоляції для учнів не передбачено обов’язкового проведення лабораторних тестувань, зокрема методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу. Відповідно, законодавство України не визначає обов’язок учнів, їхніх батьків та інших законних представників подавати до закладу загальної середньої освіти будь-які документальні підтвердження (довідки, висновки тощо) щодо стану здоров’я учнів для продовження ними навчання після завершення самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з постановою уряду №641 та постановою головного державного санітарного лікаря №50, для осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, строк самоізоляції становить 14 днів. У разі підтвердження випадку СОVID-19 в одного з учнів, усі інші учні відповідних класу або групи визнаються такими, що потребують самоізоляції.

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Водночас відповідні акти не передбачають обмежень щодо відвідування закладів загальної середньої освіти у “зеленій”, “жовтій” чи “помаранчевій” зонах учнями, які не є хворими, у яких відсутні будь-які ознаки або симптоми захворювання, зокрема на СОVID-19, і які перебували на самоізоляції винятково через контакт із хворим на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.