У великих містах України необхідно створювати центри з аналізу місцевої історії - експерт

Таку думку висловила незалежний експерт, консультант з питань історичної спадщини, аспірант університету Сорбонна, колишній виконавчий директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (2015-2019рр.) Яна Барінова 24 вересня під час другого засідання Національного круглого столу, організованого Міністерством культури та інформаційної політики в Одеській національній науковій бібліотеці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В умовах відсутності загальноукраїнської стратегії роботи з локальним (історичним - ред.) різноманіттям, можливо, треба реалізувати проєкт аналітично-стратегічного центру... Наприклад, є центр міської історії у Львові, який працює з міфами міста, вивчає історію. Я вважаю, що кожному великому місту, регіону потрібні такі аналітично-стратегічні центри", - сказала вона.

Експерт додала, що одним з результатів роботи таких центрів було б розуміння важливості різних історичних постатей як на регіональному, так і загальнодержавному рівнях.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня в Києві пройшов перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців була тема "Культура діалогу", на другому засіданні йдеться про історію. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.