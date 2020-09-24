МОЗ доплачуватиме лікарням за готовність надавати допомогу при спалахах епідемії

Міністерство охорони здоров'я у бюджетному запиті на 2021 рік заклало тариф на готовність лікарень надавати медичну допомогу при інфекційних захворюваннях.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу 24 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу

"У нас повинні бути лікарні, ми визначили, що це повинно бути близько 320 лікарень, які в будь-який час будуть готові надати медичну допомогу при спалахах епідемії, інфекцій. Таких як COVID-19 зараз. І за цю готовність лікарням потрібно сплачувати кошти", - сказав Степанов.

Він зазначив, що цим лікарням потрібно сплачувати кожного місяця за готовність надавати медичну допомогу. За його словами, МОЗ запропонувало тариф 2 мільйони 622 тисячі в місяць.

Степанов розповів, що лікарня має відповідати тим критеріям, які до неї будуть виставляти. "Звичайно ж ця лікарня в умовах, коли немає епідемії, працює за іншими пакетами, наприклад, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних втручань... Але в будь-який час, дуже швидко, ця лікарня може бути перетворена на такий шпиталь щодо реагування на інфекційні хвороби", - додав він.

Степанов зазначив, що загальна сума коштів, яку закладали на таке реагування, це до 10 мільярдів гривень в рік.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.