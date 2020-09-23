Менше половини із майже 1600 лікарень подали заявки на вересневі доплати – Степанов

Головні лікарі мають подати до Національної служби здоров’я заявку і штатний розпис лікарень, аби медпрацівники отримали зарплату за вересень з відповідними доплатами.

На цьому наголосив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“У зв’язку з тим, що договори (з лікарнями — ред.) укладаються через Національну службу здоров’я, головні лікарі повинні подати заявку, яка складається протягом 15 хвилин, подати штатний розклад свого лікувального закладу, щоб отримати кошти для здійснення цих доплат. ... Вчора на вечір тільки 784 із майже із 1600 лікарень подали ці заявки на отримання цієї заробітної плати. Сьогодні за моїм дорученням НСЗУ опублікує перелік лікарень, які не подали ці заявки. Зараз звертаюся до всіх головних лікарів - подайте ці заявки, щоб ваші медпрацівники отримали доплати”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що уряд прийняв рішення про підвищення з вересня зарплати всім медичним працівникам.

Національна служба здоров’я, через яку здійснюється перерахування коштів лікарням згідно з укладеними договорами, з 11 вересня приймає відповідні заявки від медзакладів.

Як повідомляв Укрінформ, з вересня до кінця 2020 року передбачено підвищення зарплат медичним працівникам: лікарям у середньому на 3560 грн, середньому на 2500 грн, молодшому медперсоналу - на 1250 грн.