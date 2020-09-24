В Україні від COVID-19 померла друга дитина - Степанов

В Україні за весь час пандемії від коронавірусу померла друга дитина.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу 24 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу

"За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії", - сказав Степанов.

Він зазначив, що одужало за добу 1 788 пацієнтів. За його словами, це є рекордом за весь час пандемії, бо такої кількості одужань в Україні ще не було.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.