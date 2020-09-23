Сьогодні Міжнародний день жестових мов

Міжнародний день жестових мов відзначається 23 вересня.

Його проголошено Резолюцією Генасамблеї ООН у грудні 2017 року, повідомляє Укрінформ.

Пропозиція про проголошення Міжнародного дня жестових мов надійшла від Всесвітньої федерації глухих - організації, що нині об'єднує 135 національних асоціацій глухих, і захищає права близько 70 мільйонів глухих по всьому світу.

Дата 23 вересня була обрана на відзначення створення цієї федерації в 1951 році.

Жестові мови - це повноцінні природні мови, що відрізняються від розмовних мов. Існує також міжнародна мова жестів, яка використовується глухими людьми на міжнародних зустрічах, а також під час поїздок і особистого спілкування. Вона вважається основною формою жестової мови, яка не така складна, як природні жестові мови знаків, і має обмежений лексикон.

Резолюція, яка проголошує Міжнародний день жестових мов, підтверджує, що ранній доступ до мови жестів і послуг мовою жестів, включаючи якісну освіту, має життєво важливе значення для зростання і розвитку глухої людини. Крім того, цей документ визнає важливість збереження жестових мов як елемента мовного та культурного розмаїття.