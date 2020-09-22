В Україні посилили покарання за викрадення авто - Президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно зі змінами, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу – такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Також встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого за незаконне заволодіння автівкою з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Такі самі дії, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 вересня ухвалила закон про посилення покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом ( № 3301).

Фото: пресслужба Президента