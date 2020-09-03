Рада посилила покарання за викрадення авто

Верховна Рада посилила відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" (№3301) у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками підтримали 309 народних депутатів.

Документ передбачає внесення змін до статей 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ та 250 (Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді) Кримінального процесуального кодексу.

Зокрема, незаконне заволодіння транспортним засобом каратиметься обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Таким чином, зі статті 289 ККУ виключено положення, що передбачає за такі дії накладення штрафу у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 20 тис. 400 грн).

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони вчинені у значних розмірах, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Такі дії, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або якщо вони вчинені у великих розмірах, каратимуться позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Під значними розмірами визнається сума від 100 до 250 НМДГ (від 1700 грн до 4250 грн), а під великими - понад 250 НМДГ.

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За незаконне внесення змін, підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізацію, а також створення чи утримання місць, в яких здійснюється переховування, розукомплектування чи переобладнання таких транспортних засобів передбачається штраф від 1000 до 1200 НМДГ (від 17 тис. грн до 20400 грн) або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, каратимуться позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.