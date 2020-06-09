У Києві затримали викрадача позашляховика посла ПАР

У столиці кінологи спільно з патрульними поліцейськими затримали чоловіка, який заволодів автомобілем посла іншої держави.

Про це розповів очільник столичної поліції Андрій Крищенко, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«У Києві кінологи спільно з патрульними поліцейськими затримали молодика, який заволодів автівкою посла іншої держави», - уточнив Крищенко.

Зазначається, що близько 9:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заволодів іномаркою із резиденції на вулиці Гончаренка, що у Подільському районі міста. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції та кінолог зі службовим собакою.

За інформацією Крищенка, на місці правоохоронці встановили, що незнайомець перестрибнув через паркан, викрав із резиденції посла ключі та запустив двигун позашляховика Mitsubishi Pajero.

Далі чоловік автомобілем на ходу зніс ворота та поїхав у невідомому напрямку, на Андріївському узвозі він потрапив у ДТП та втік, залишивши авто.

«Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям поліцейських, службовий собака взяв слід, завдяки чому угонщика затримано неподалік автівки. Ним виявився місцевий мешканець 1999 року народження, який за зовнішніми ознаками знаходиться у стані сп’яніння. На місці працюють поліцейські і документують цей злочин», - наголосив Крищенко.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. За цим фактом слідчий відділ Подільського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві у посла ПАР викрали авто та скоїли на ньому ДТП.

фото: поліція Києва