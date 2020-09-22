"Лабіринт стереотипів": під Радою - інсталяція про гендерну рівність

У Києві під стінами Верховної Ради встановили інсталяцію "лабіринт стереотипів" задля підтримки рівності жінок та чоловіків у політиці.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішній проєкт "Йдеш в політику не одна" є прекрасним, мистецьким проєктом українських жінок, які хотіли показати, що бути жінкою в політиці не є прямим, простим шляхом. Жінка має долати різні стереотипи, уявлення, навішені на жінку з точки зору суспільства", - розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час відкриття інсталяції.

Лабіринт стереотипів «Шлях жінок у політику» / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Інсталяція складається з 8 інтерактивних кімнат з технологією доповненої реальності та авторськими роботами відомих українських ілюстраторок. Відвідувачі можуть пройтися лабіринтом площею 80 м², що символізує шлях жінок до української політики.

Дана інформаційна кампанія покликана боротися з гендерними стереотипами у політиці.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.