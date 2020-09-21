На соцсферу щороку виділяється понад 860 мільярдів – Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила, що видатки на соціальну сферу в Україні щороку складають понад 860 мільярдів гривень.

Про це вона сказала під час презентації Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери у понеділок в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що таке соціальні видатки на соціальну сферу? Це більше, ніж 860 млрд грн на рік. Якщо сказати між ким вони розподіляються, то це 20 млн людей. Це майже кожна українська родина є клієнтом соціальної сфери і, на жаль, ми зараз не можемо сказати, що процес надання соціальної підтримки з боку держави є досконалим і повністю зручним для людей», - сказала Лазебна.

Вона зауважила, що наразі в Україні «недостатня контрольованість того, як відбувається соціальна підтримка громадян».

«Нам потрібна єдина інформаційна система, яка б дозволяла в режимі онлайн бачити всі ділові процеси, що відбуваються у соціальній сфері, керувати ними, оперативно реагувати на позаштатні ситуації і запобігати можливим порушенням», - додала міністр.