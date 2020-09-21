Понад 22 тисячі sim-карток: СБУ блокувала координовану з РФ “ботоферму”

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що для впливу на електоральні настрої українців куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалювання міжетнічної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

Під час досудового слідства службовці СБУ встановили, що кілька громадян України та РФ організували у Києві та Запоріжжі роботу так званих «ботоферм» із задіянням спеціалізованого телекомунікаційного обладнання.

Зловмисники, використовуючи sim-картки українських та іноземних операторів мобільного зв’язку, створювали та продавали через заборонені в Україні платіжні системи РФ анонімні віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.

"Під час обшуків за адресами перебування організаторів протиправної схеми вилучено техніку та sim-картки на суму понад 1 мільйон гривень, а саме: 3 сім-банки на 16 портів кожен, 2 сім-банки на 32 порти, 14 сім-банків на 128 портів, 9 VoIP шлюзів на 32 порти кожен та понад 22 тисячі сім-карток, а також комп’ютерне обладнання, на якому розміщувався віртуальний сервер зі спеціалізованим програмним забезпеченням", - поінформували у відомстві.