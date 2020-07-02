СБУ викрила ботоферму, якою керували з Росії

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Кіберфахівці спецслужби встановили, що мешканець Бердянська обладнав ботоферму, що була забезпечена всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. Її потужності дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені понад 500 «ботів». Для реєстрації акаунтів зловмисник використовував SIM-картки як українських, так і російських мобільних операторів”, - йдеться у повідомленні.

Інформаційні «вкиди», які відпрацьовувала ботоферма, були направлені на створення панічних настроїв під час пандемії коронавірусу та дискредитацію дій української влади.

У ході проведення обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, технічне обладнання та майже 900 карток українських і російських мобільних операторів.

Фото: ssu.gov.ua