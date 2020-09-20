В Україні за добу - 2 966 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 19 вересня, виявили 2 966 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 175 678.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померла 41 особа, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 557 летальних випадків.

Водночас одужали за добу 758 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 77 512 осіб.

Найбільше хворих за добу виявлено у місті Харківській області (424), у Києві (343), Тернопільській (231), Одеській (217), Львівській (188) та Івано-Франківській (170) областях.

Як повідомляв Укрінформ, протягом п'ятниці було виявлено 3 240 нових випадків зараження коронавірусом.

Фото: Андрій Скакодуб