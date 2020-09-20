У світі зафіксували майже 31 мільйон випадків COVID-19

Станом на ранок 20 вересня у світі коронавірусом інфікувалися 30 987 466 осіб, з них 961 401 загинули і 22 587 048 одужали.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За сьогодні у світі зареєстрували вже 10 845 нових випадків коронавірусу і 529 летальних випадків. Зокрема, 5 167 людей захворіли в Мексиці, там же за сьогодні померло 455 людей.

У США на даний час зафіксовано 6 967 403 випадки COVID-19, в Індії 5 400 619 (2 389 за сьогодні), а в Бразилії - 4 528 347.