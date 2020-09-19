МОЗ оновило перелік зон: у "червоній" 33 країни

Міністерство охорони здоров'я оприлюнило оновлений перелік країн зеленої та червоної зон щодо епідеміологічної небезпеки по короновірусу станом на 19 вересня.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Перелік містить дані стосовно 194 країн, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі за останні 14 днів.

Так, в Україні станом на 19 вересня цей показник складає 99,8 активних випадків на 100 тис. населення. У переліку МОЗ Україна віднесена до зеленої зони.

В червоній зоні станом на 19 вересня - 33 країни, зокрема, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чеська Республіка.

По 15 країнах немає данних стосовно захворюваності на COVID-19.

У зеленому списку, серед інших країн, Румунія, Албанія, Угорщина, Білорусь, Польща, Туреччина, Греція, Єгипет.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 вересня в Україні COVID-19 лабораторно підтверджено у 172 712 людей, а за останню добу виявлено 3 240 нових випадків захворювання.

У світі станом на середину дня 19 вересня зареєстровано 30 731 907 випадків захворювання на COVID-19, за добу зафіксовано 215 356 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.