МОЗ оновило перелік зон: у "червоній" 33 країни
Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Перелік містить дані стосовно 194 країн, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі за останні 14 днів.
Так, в Україні станом на 19 вересня цей показник складає 99,8 активних випадків на 100 тис. населення. У переліку МОЗ Україна віднесена до зеленої зони.
В червоній зоні станом на 19 вересня - 33 країни, зокрема, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чеська Республіка.
По 15 країнах немає данних стосовно захворюваності на COVID-19.
У зеленому списку, серед інших країн, Румунія, Албанія, Угорщина, Білорусь, Польща, Туреччина, Греція, Єгипет.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 вересня в Україні COVID-19 лабораторно підтверджено у 172 712 людей, а за останню добу виявлено 3 240 нових випадків захворювання.
У світі станом на середину дня 19 вересня зареєстровано 30 731 907 випадків захворювання на COVID-19, за добу зафіксовано 215 356 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.