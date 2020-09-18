Хасиди масово залишають українсько-білоруський кордон

У п’ятницю зранку хасиди, які перебували на нейтральній ділянці українсько-білоруського кордону поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі", почали масово повертатися в Білорусь.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердила в. о. начальника пресслужби Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

"Так, вони збираються й повертаються в Білорусь. Зараз їх ще близько 700", - сказала речниця.

Як повідомляло агентство, понад 1000 хасидів прибули на білорусько-український кордон 14 вересня і застрягли на нейтральній смузі між білоруським і українським пунктами пропуску до сьогодні. В Україну їх не впускають через заборону в’їзду іноземцям до 28 вересня, що пов’язано із запобіганням поширенню COVID-19. У зв’язку із запровадженням такого обмеження український кордон охороняється в посиленому режимі. З 16 вересня п/п "Нові Яриловичі" рішенням уряду був закритий.

Своє прибуття з Білорусі до лінії українського кордону паломники пояснювали бажанням потрапити до Умані Черкаської області на традиційне святкування юдейського нового року - Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

Фото: ДПСУ