Юдеї починають святкувати єврейський Новий рік - Рош га-Шана

У п'ятницю ввечері юдеї світу почнуть святкувати новий рік за юдейським календарем - Рош га-Шана.

Свято буде тривати з вечора 18 вересня до вечора 20 вересня. Згідно з юдейським календарем, це 5781 рік «від створення світу».

Точний переклад Рош га-Шана – початок року, тому це свято називають ще «Головою року».

Згідно з переказами, саме цього дня, на шостий день творіння, Господь створив і першу людину – Адама. На Рош га-Шана проголошується царство Бога над усім живим. Юдеї вірять, що щороку в ці священні дні Всевишній чинить суд над людством, визначаючи, що повинно статися з кожним у прийдешньому році: кому – розбагатіти, кому – збанкрутувати, кому взяти шлюб, а кому й померти. Це час духовного звіту за минулий рік і зобов’язання змінитися на краще в майбутньому.

Одним із головних атрибутів цього свята є шофар – порожнистий баранячий ріг, трубні звуки якого стійко асоціюються з Рош га-Шана.

На святковому столі юдеїв у ці дні можна побачити солодощі, мед (аби рік був «солодким»), риб’ячу або баранячу голову (щоб бути «на чолі», а не у хвості), моркву кружальцями – за формою і за кольором вона нагадуватиме золоті монетки, багатство; овочі й фрукти – на знак надії на щедрий урожай.

З Рош га-Шана починаються 10 днів молитов і покаяння, які ще називаються «страшними й великими», а закінчуються вони найголовнішим і найурочистішим юдейським святом Йом-Кіпур («Судний день»).

Особливо урочисто відзначають це свято хасиди, які щороку масово приїздять з усього світу до Умані на могилу цадика Нахмана – засновника брацлавського хасидизму. Зазвичай на святкування Рош га-Шана сюди приїжджало 20-30 тисяч прочан з різних країн. Цього року, через пандемію коронавірусу, Україна обмежила паломництво хасидів до Умані.