Крав на будівництві казарм: директора підприємства арештували у залі суду

Директора підприємства з будівництва казарм поліпшеного типу, якого звинувачують у заволодінні бюджетними коштами Міноборони, взято під варту з альтернативою 5,5 млн грн застави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

“Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання, погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генерального прокурора, щодо обрання директору будівельного підприємства запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Підозрювану у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підроблені (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України) взято під варту в залі суду та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави розміром 5,5 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Організатору схеми заволодіння майном Промінвестбанку на 87 мільйонів оголосили підозру

Як зазначається, директор підприємства у 2018 році під час виконання робіт на замовлення Міністерства оборони України з будівництва казарм поліпшеного планування на території військового містечка у Запорізькій області, внесла завідомо неправдиві відомості в документацію щодо об’ємів виконаних робіт і придбаних будівельних матеріалів та заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 5,5 млн грн. При цьому казарми для військовослужбовців до цього часу залишаються недобудованими.

За інформацією пресслужби, наразі вживаються заходи для встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб, у тому числі військовослужбовців відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони, що виступали замовниками будівництва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР.