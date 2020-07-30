Організатору схеми заволодіння майном Промінвестбанку на 87 мільйонів оголосили підозру

Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПАТ «Промінвестбанк», а також підроблення документів чи використання підроблених документів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

"За даними слідства, учасники злочинної схеми використали у нотаріальних конторах підроблені офіційні документи, у тому числі паспорти службових осіб та керівників банківської установи, з метою неправомірного зняття з іпотеки та подальшого відчуження заставного майна на користь підконтрольних суб’єктів господарювання. Внаслідок цього банківській установі заподіяно понад 87 млн грн матеріальної шкоди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у м. Києві.

Фото: пресслужба ОГП