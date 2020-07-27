Посадовці Нацгвардії "заробили" на житлі для військових понад 17 мільйонів

НАБУ і САП викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook.

Зазначається, що йдеться про: бенефіціара ТОВ; начальника фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії; начальника управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії; директора ТОВ-переможця конкурсу; адвоката, представника директора ТОВ.

«До реалізації злочину вони також залучили заступника начальника управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії. Однак, як з’ясувало слідство, до складу групи ця особа не входила», - зазначається у повідомленні.

За даними слідства, держбюджетом України на 2017 рік передбачалося спрямування понад 85,94 млн грн на придбання житла для військовослужбовців НГУ.

«Дізнавшись про це, у бенефіціарного власника низки юридичних осіб виник злочинний задум із заволодіння коштами Нацгвардії. До його реалізації він залучив службових осіб НГУ (членів конкурсної комісії з придбання житла для військовослужбовців) та підконтрольні йому комерційні компанії», - уточнюється у повідомленні.

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У НАБУ зауважили, що, діючи у межах злочинної групи, ці особи під час процедури закупівлі житла визначили необхідність закупівлі максимальної кількості квартир на території Київщини, де знаходилися квартири ТОВ, і після цього учасники групи забезпечили участь ТОВ у конкурсі з придбання житла, створивши хибне уявлення членів конкурсної комісії, не залучених до вчинення злочину, про відповідність заявлених квартир умовам конкурсу.

«Так, у документах зазначалося, що квартири нібито готові до заселення родин військовослужбовців, однак насправді інженерні комунікації з постачання комунальних послуг не підключили, а оздоблювальні роботи виконали лише частково. Експертиза, проведена в межах досудового розслідування, засвідчила непридатність цієї нерухомості для проживання», - уточнюється у повідомленні.

Наголошується, що після перемоги ТОВ у конкурсі НГУ уклала договори про придбання квартир, всупереч тому, що житло не відповідало вимогам, про що учасникам групи було достеменно відомо.

На підставі договорів та актів приймання-передачі квартир у 2017 році на рахунок ТОВ НГУ перерахувала понад 17,3 млн грн бюджетних коштів: ця сума, відповідно до висновків експертиз, становить розмір завданих держбюджету збитків.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із лютого 2020 після передачі матеріалів провадження від Нацполіції до НАБУ за підслідністю.

«На той момент слідчі органи визначили ролі лише частини учасників схеми. Детективи НАБУ та САП, зібравши додаткові докази, розширили коло учасників, встановивши, що злочин вчинено групою, організатором якої є власник приватних компаній. До складу цієї групи також увійшов начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії», - поінформували у НАБУ.

Уточнюється, що 20-21 липня 2020 року цим двом особам повідомлено підозру, але, оскільки їхнє місцезнаходження не встановлено, про статус підозрюваних їм повідомлено в порядку ст.135, ст. 278 КПК України, а 24 липня 2020 року їх оголошено у розшук.

Матеріали щодо них виділено в окреме кримінальне провадження.

«Решті учасникам схеми впродовж 21-23 липня 2020 року повідомлено про зміну підозр у зв’язку з тим, що вони діяли організованою групою. 24 липня 2020 року їм повідомили про завершення розслідування і відкрили матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до ВАКС», - поінформували у пресслужбі НАБУ.

Дії учасників групи кваліфіковано наступним чином:

- бенефіціар низки приватних компаній, організатора схеми — ч.5 ст.191 ч.2 ст.28 – ч.2 ст.366 ККУ; («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»);

- начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ НГУ — ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.2 ст.28 – ч.2 ст.366 («Службове підроблення») ККУ;

- начальник управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ НГУ — ч.5 ст.191, ч.2 ст. 28 – ч.2 ст.366 ККУ;

- директор ТОВ-переможця конкурсу — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 – ч.2 ст.366 ККУ;

- адвокат, представник директора ТОВ — ч.2 ст.28 – ч. 2 ст. 366, ч.5 ст.191 ККУ;

Так само 24 липня 2020 року завершено розслідування стосовно ще однієї особи — заступника начальника управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ НГУ, — яку задіяли до вчинення злочину, однак яка не входила до складу групи.