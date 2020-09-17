Справа Гонгадзе: комітет міністрів РЄ у грудні розгляне виконання Україною рішення ЄСПЛ

Комітет міністрів Ради Європи у грудні розгляне виконання Україною рішення Європейського суду з прав людини у справі журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це сказав начальник відділу Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату прав людини та верховенства прави Ради Європи Павло Пушкар під час онлайн-обговорення в Укрінформі щодо безпеки журналістів, повідомляє кореспондент агентства.

"Наступне засідання Комітету міністрів Ради Європи у справі Гонгадзе передбачається в грудні 2020 року... На останньому розгляді Комітету міністрів Ради Європи, яке було у листопаді 2019 року, звернули увагу, що кримінальні провадження так і не завершені", - сказав Пушкар.

За його словами, Комітет міністрів РЄ тож відзначив, що питання відповідальності винних осіб у справі щодо вбивства Гонгадзе залишається невизначеним.

Як повідомлялося, Мирослава Гонгадзе, дружина журналіста Георгія Гонгадзе, у 2005 році звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом у зв’язку із неналежним розслідуванням з боку Української держави справи щодо зникнення та вбивства чоловіка.

Георгій Гонгадзе – український журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року.

У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли труп без голови, який, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році в Київській області виявили останки черепа, який нібито належить Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх службовців Департаменту зовнішнього спостереження МВС – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув'язнення.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.