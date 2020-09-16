Від початку пандемії працевлаштували понад 300 тисяч українців - Петрашко

Від початку пандемії коронавірусу в Україні працевлаштовано близько 300 тисяч осіб, що можна вважати рухом у напрямку виконання програми щодо створення пів мільйона робочих місць.

На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

“Від початку пандемії через фонди зайнятості працевлаштовано вже близько 300 тис. людей – у сільському господарстві, у переробній промисловості, у сфері торгівлі. Це можна вважати рухом у напрямку виконання тієї програми до 500 тис.”,- зазначив Петрашко.

За його словами, з початку коронакризи Україна, як і більшість країн, мала істотне зростання кількості безробітних, а пік досяг 520 тисяч.

“Нині зростання зупинилося, спостерігається падіння. Маємо зараз 453 тис. зареєстрованих”,- зауважив міністр.

Він підкреслив, що дуже правильним і ефективним було рішення щодо запуску програми по так званому частковому безробіттю, головною метою якого було – не звільняти людей, а переводити на часткову зайнятість, де держава компенсує виплати по зарплаті.

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“Саме завдяки цій програмі ми змогли зберегти велику кількість робочих місць. Якщо конкретно, то за цією програмою ми вже здійснили виплати на суму 2,3 млрд грн, тим самим зберігши робочі місця для 370 тис. працівників. Допомогою активно користувалися і ФОПи, які мають найманих працівників”,- наголосив Петрашко.

Він додав, що за останні два тижні заявки на участь у програмі зменшилися вдесятеро, а це означає, що люди виходять на повний робочий день.

“Тож зростання безробіття зупинилося й почалося скорочення”,- резюмував міністр.

Як відомо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у квітні заявив, що Уряд працює над тим, щоб створити для українців, які залишилися без роботи через карантин, 500 тисяч робочих місць.