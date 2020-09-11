У Києві за період карантину зареєстрували понад 28 тисяч безробітних

З початку року столична служба зайнятості зареєструвала 32,6 тисячі безробітних, зокрема, за період з 12 березня, коли урядом було запроваджено карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу, і до 9 вересня – 28,2 тисячі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

«Роботу знаходить той, хто її шукає. Служба зайнятості відкрита для взаємодії. Зверніться до КМЦЗ - і ми обов’язково допоможемо – роботодавець має можливість укомплектувати штат працівниками потрібного профілю і рівня кваліфікації, отримати виплату допомоги з часткового безробіття, а безробітний – сприяння у пошуку роботи, матеріальне забезпечення та можливість визначитись з напрямком своєї професійної діяльності за допомогою профорієнтації», - зауважив директор КМЦЗ Віктор Білич.

На початку вересня на обліку в службі зайнятості Києва перебувало 25 196 безробітних, що в 3,1 раза більше, ніж на аналогічну дату торік, коли було 8046 безробітних.

Разом з тим в останні місяці кількість громадян, які звертаються до центру зайнятості за отриманням статусу безробітного, значно зменшилась. Якщо в пік навантаження, який випав на квітень, було зареєстровано 9,4 тисячі безробітних, то в серпні – лише 3 тисячі. Натомість зросли обсяги працевлаштування: від 305 осіб, забезпечених роботою за допомогою служби зайнятості у квітні, до 1432 – у серпні. Загалом, за сприяння служби з початку року працевлаштовано 8,8 тисячі громадян, у тому числі 6,1 тисячі під час карантину.

«Столична служба зайнятості продовжує надавати послуги безробітним та роботодавцям в онлайн-режимі. Проводяться інформаційні вебінари, ярмарки вакансій, презентації роботодавця. Увесь цей час у Київському міському центрі зайнятості і в кожній районній філії працюють довідкові телефонні лінії, куди можна звернутися з будь-яким запитанням і отримати кваліфіковану відповідь», - повідомив директор КМЦЗ.

Із загальної кількості працевлаштованих найбільше отримали роботу в оптовій та роздрібній торгівлі, на підприємствах переробної промисловості, у сфері державного управління й оборони, на транспорті, у професійній, науковій та технічній діяльності.

Станом на 11 вересня у базі Київського міського центру зайнятості налічується 10 318 вакансій.

Фото з відкритих джерел