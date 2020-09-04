Легалізація праці: у Києві перевірять роботодавців

Уряд з 1 вересня запланував проведення інспекційних перевірок у роботодавців, які мають найвищий ризик застосування незадекларованої праці.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

Зокрема, з 1 вересня Держпраці почне перевіряти роботодавців, у яких обсяг наданих послуг не відповідає фактичній чисельності найманих працівників, у яких відбулося зменшення кількості найманих працівників під час карантину та відсутня позитивна динаміка працевлаштування після пом’якшення карантинних заходів, а також тих, які приховують трудові відносини, замінюючи їх іншими видами цивільних або господарських відносин.

«Сьогодні гостро постало питання легалізації трудових відносин. Є відповідне рішення уряду з проведення перевірок роботодавців. Наше завдання - передусім, інформаційно-роз’яснювальна робота. Необхідно донести людям, що оформлення трудових відносин потрібне, перш за все, самим працівникам і їх роботодавцям», - наголосив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Зокрема, зазначається, що Київський міський центр зайнятості постійно проводить роботу з легалізації трудових відносин. З метою інформування роботодавців щодо законодавства про зайнятість та легалізацію трудових відносин за 8 місяців 2020 року проведено 160 семінарів на тему: «Загальні засади співпраці служби зайнятості з роботодавцями, в томі числі особливості працевлаштування осіб з інвалідністю», в яких взяли участь 900 роботодавців. Фахівці районних філій КМЦЗ відвідали 1149 роботодавців. Під час карантину спеціалісти столичної служби зайнятості проводили онлайн-заходи: презентації роботодавця, вебконференції, де особлива увага акцентувалась на темі легалізації трудових відносин.

Починаючи з 7 вересня, КМЦЗ спільно з інспекторами Державної служби з питань праці на платформі ZOOM запровадить онлайн-консультації для роботодавців, під час яких ті отримають інформацію про послуги служби зайнятості, про недопущення використання незадекларованої праці.

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За останніми даними, оприлюдненими на офіційному сайті Держстату України, у 2019 році в місті Києві неформально зайнятими були 182,8 тис. громадян віком від 15 до 70 років - понад 13 відсотків всього зайнятого населення відповідного віку.

У службі зайнятості зазначили, що важливість легального працевлаштування особливо актуальною виявилась під час карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу. І роботодавці, і працівники, які обрали незадекларовану працю, ухилялись від офіційного оформлення трудових відносин і сплати податків, опинились сам на сам перед загрозою зубожіння. Крім цього, чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин із найманими працівниками.

«Натомість кожен, хто підтримує цивілізовані трудові відносини, має можливість звернутися до служби зайнятості і отримати допомогу. Роботодавець - у вирішенні питання підбору персоналу, компенсації ЄСВ та допомоги з часткового безробіття, а працівник – сприяння в пошуку нової роботи і отриманні матеріального забезпечення на період безробіття», - зауважив Білич.

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