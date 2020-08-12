Столична служба зайнятості поновила особистий прийом громадян

За перші два дні після відновлення особистого прийому громадян районні філії Київського міського центру відвідали понад 1100 осіб.

Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, передає Укрінформ.

"Як і раніше, зареєструватися в службі зайнятості можна трьома зручними способами: електронною поштою, за допомогою порталу «Дія» та особисто відвідавши вподобану районну філію Київського міського центру зайнятості", - сказав Білич.

За його словами, під час відвідування служби зайнятості громадянин повинен надати оригінали таких документів: паспорт громадянина України; реєстраційний номер облікової картки платника податків; трудову книжку (або інший документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості) та документ про освіту.

Директор КМЦЗ наголосив, що усі безробітні, зареєстровані під час карантину дистанційно (за винятком тих, які подавали заяви через портал «Дія» із затвердженням кваліфікованим електронним підписом), повинні при особистому відвідуванні служби зайнятості надати оригінали своїх документів.

"Перші дні прийому показали: робота районних філій організована чітко і злагоджено. Навантаження велике, але фахівці зі своїми обов’язками справляються. Ніяких особливих нарікань на діяльність служби від киян не зафіксовано. Крім того, у Київському міському центрі зайнятості працює довідкова лінія – 245-17-17, а в районних філіях – довідкові телефони фахівців", - заявив очільник КМЦЗ.

Зазначається, що столична служба зайнятості відновила прийом громадян 10 серпня відповідно до рекомендацій постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», за якою у місті у Києві було встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки.

Двері для відвідувачів відкрили усі 10 філій КМЦЗ.

Прийом громадян проводиться з обов’язковим дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних заходів відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, під час карантину столична служба зайнятості продовжувала надавати послуги безробітним та роботодавцям. Так, за період з 12 березня по 11 серпня статус безробітного отримали 25,3 тис. громадян. Майже 5 тисяч працевлаштувалися.

Станом на 11 серпня у базі Київського міського центру зайнятості налічувалось 10,3 тис. актуальних вакансій, які надійшли від роботодавців.

Як повідомлялося, в Україні центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні офлайн.

Це стосується всіх центрів зайнятості та філій, розміщених у «зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в регіонах, де визначено "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень небезпеки.

У центрах обслуговування здійснюється з дотриманням усіх карантинних правил.

Фото з відкритих джерел