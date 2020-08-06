У Києві можна скористатися онлайн-сервісами для пошуку роботи

Київський міський центр зайнятості запустив онлайн-сервіси, щоб допомогти роботодавцям в успішному підборі персоналу, а безробітним – у працевлаштуванні.

Про це Укрінформу повідомили у КМЦЗ.

Як зазначили у службі зайнятості, економіка столиці після спалаху епідемії коронавірусу поступово відновлюється. Для багатьох роботодавців нині постало актуальне питання підбору кваліфікованого персоналу для розширення свого бізнесу. Алгоритмом успішного вирішення цієї проблеми є співпраця з Київським міським центром зайнятості.

«Сьогодні, як ніколи раніше, необхідні нові чіткі підходи у вирішенні питань зайнятості населення та задоволення потреб ринку праці у м. Києві. Важливий саме комплексний підхід, тісна взаємодія роботодавців та служби зайнятості», - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Столична служба зайнятості в умовах карантину тісно співпрацює з роботодавцями та шукачами роботи. Зокрема, фахівці відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості вивчають потреби роботодавців та надають допомогу щодо укомплектування підприємств персоналом, розміщують інформацію про вільні робочі місця на інтернет-ресурсах, аналізують професійні якості шукачів роботи, презентують кандидатів роботодавцю, організовують онлайн зустрічі з претендентами.

«Проведення онлайн-заходів у форматі «Роботодавець – рекрутер – шукач роботи» - це не тільки чудова нагода укомплектувати робочі місця, а й можливість донести інформацію про вакансії безпосередньо до осіб, які шукають роботу, і використати їх, як можливість одразу дистанційно поспілкуватися з декількома претендентами на робочі місця та провести первинні інтерв’ю обраних кандидатів», - зазначив Білич.

Одними з найзручніших візуально-дистанційних методів є онлайн «Ярмарки вакансій», «Презентації вакансій роботодавця», «Онлайн-співбесіди» та ін.

Так, на замовлення Міністерства охорони здоров’я фахівці відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості КМЦЗ здійснили підбір 10 операторів «гарячої лінії». У липні 2020 року до проведення відділом онлайн «Ярмарків вакансій» залучили більше десятка роботодавців, які презентували понад 60 вакансій. До дистанційної співбесіди з роботодавцями долучилися 500 осіб з числа безробітних. На останньому онлайн «Ярмарку вакансій» компанія «Фармак» презентувала понад 30 вакансій – від робочих спеціальностей до висококваліфікованих фахівців.

«Незважаючи на карантинні обмеження, ми знаходили можливості пом’якшити ситуацію. Це – інструменти онлайн-комунікації в процесі найму і заохочення роботодавців підкреслювати переваги роботи у своїй організації», - наголосила начальник відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості КМЦЗ Інна Науменко.

Фото з відкритих джерел