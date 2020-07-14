Освітні платформи та онлайн-ярмарки: як знайти роботу через київську службу зайнятості на карантині

Київський міський центр зайнятості та його районні філії під час карантину продовжує дистанційно надавати послуги населенню і роботодавцям, використовуючи сучасні технології.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі КМЦЗ.

Зокрема, за даними Служби зайнятості, за період з 12 березня, коли в країні було оголошено карантин, по 13 липня проведено 239 інформаційних вебінарів, у яких взяли участь близько 2,4 тисяч громадян.

«Онлайн-технології дозволяють людині, не виходячи з дому, зареєструватися і побувати на вебінарі, тренінгу чи відеоконференції, де навчають зрозумілим, але важливим речам: ефективно шукати роботу, правильно складати резюме, готуватися до співбесіди з роботодавцем. Крім того, є унікальна можливість дізнатися, які тенденції переважають на ринку праці Києва, працівники яких професій затребувані під час карантину, які вакансії пропонують підприємства столиці, надіслати резюме та потрапити на співбесіду», - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

За даними пресслужби, резонанс у столиці викликав організований фахівцями КМЦЗ онлайн-форум про кар’єру для молоді, розрахований на шукачів роботи, безробітних та студентів. Організатори заходу ставили завдання підвищити рівень конкурентоспроможності молодих громадян, сприяти їм у пошуку роботи та побудові успішної кар’єри. У форумі взяли участь близько 600 учасників.

Велику популярність серед киян завоювали різноманітні освітні платформи, серед яких «Освітній портал державної служби зайнятості», «Дія. Цифрова освіта» , «Прометеус», Coursera та інші. Зокрема, міжнародна платформа Coursera відкрила через служби зайнятості безкоштовний доступ до своїх освітніх програм для безробітних (3800 онлайн курсів за вибором). Мета ініціативи – допомогти працездатним працівникам розвинути додаткові знання та навички для працевлаштування. США, Колумбія, Коста-Ріка, Греція, Малайзія, Панама, Україна та Узбекистан стали першими країнами, які отримали доступ до цієї ініціативи.

Підкреслюється, що Державній службі зайнятості до 30 вересня надано доступ для реєстрації 25 тисяч безробітних на платформі Coursera та їх безкоштовного навчання до кінця 2020 року. Зокрема, на платформі вже зареєструвались понад 400 безробітних мешканців столиці, 100 з них розпочали навчання.

Також КМЦЗ пропонує безробітним взяти участь у ярмарках вакансій, які проводяться онлайн. На нещодавньому такому заході, за участю провідних на ринку Києва компаній, зареєструвалися більш як 150 осіб, які перебувають у процесі пошуку роботи.

«Тобто, робота є для того, хто хоче працювати, її знаходить той, хто наполегливо шукає. А столична служба зайнятості допоможе у цьому, користуючись своїми можливостями. Якщо громадяни бажають підвищити конкурентоспроможність на ринку праці, примножити свої знання та досвід чи навіть здобути нову спеціальність, ми посприяємо в цьому», - підсумував Білич.