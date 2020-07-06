Більшість центрів зайнятості в Україні працюють онлайн – Мінекономіки

Більшість центрів зайнятості в Україні працюють дистанційно.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Переважна більшість центрів зайнятості продовжують працювати дистанційно, окрім центрів у Херсонській та Сумській областях, частково – у Луганській та Полтавській. Відкритий для клієнтів також Одеський міський ЦЗ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що можливість ведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить, насамперед, від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.

Зареєструватися в службі зайнятості можна онлайн або залишивши заяви безпосередньо в центрі зайнятості у скриньці для кореспонденції. Власники електронного цифрового ключа можуть подати відповідні заяви через додаток «Дія». Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті державної служби зайнятості де база пропозицій роботи оновлюється щодня.

Наголошується, що Державна служба зайнятості звертає увагу громадян України на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного. Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Нагадується, що зареєстрований безробітний повинен повідомляти про: працевлаштування; укладання цивільної угоди про виконання роботи або надання послуг; започаткування власної справи. Наслідками зловживання статусом безробітного можуть стати: скорочення тривалості виплат; стягнення неправомірно виплачених коштів; кримінальна відповідальність.

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Як повідомляв Укрінформ, Державний центр зайнятості під час карантину полегшив процедуру подання документів до центрів зайнятості. Потрібно заповнити лише дві заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Також повідомлялося, що в Україні з 1 липня, згідно із законом про держбюджет на 2020 рік, збільшився розмір максимальної допомоги з безробіття – до 8 788 грн на місяць.

На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 650 грн до 1000 грн.