У службі зайнятості назвали найбільш оплачувані вакансії у Києві

Рієлтори та програмісти очолюють рейтинг високооплачуваних вакансій столичної служби зайнятості.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості (КМЦЗ).

«За даними Київського міського центру зайнятості станом на кінець червня найбільш оплачуваними в Києві є вакансії рієлтора та інженера-програміста. Претендентам, які відповідатимуть усім заявленим вимогам, роботодавці готові платити 25 тисяч гривень (рієлтори) та 22 тисячі гривень (інженери-програмісти) на місяць», - зазначають у КМЦЗ.

Загалом топ-10 найбільш оплачуваних у Києві вакансій має такий вигляд.

20 тисяч гривень середньомісячна зарплата в аудиторів та електромонтажників. За ними йдуть керівники відділів, служб та управлінь – від 17 до 18,5 тисяч гривень.

У майстра зеленого господарства зарплата трохи більше ніж 17 тисяч гривень. Зарплати газорізальника, верхолаза, головного метролога та старшого машиніста котлотурбінного цеху знаходяться у межах 16 – 17 тисяч гривень. Близько 16 тисяч гривень столичні роботодавці обіцяють платити геодезисту та електромеханіку електрозв’язку.

Понад 15 тисяч гривень складає зарплата в електромеханіка, інженера-лаборанта, обмотувальника елементів електричних машин. На 15 тисяч гривень можуть розраховувати директор департаменту, головний конструктор, менеджер в оптовій торгівлі, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою, торговельний агент, монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів, слюсар-монтажник технологічних трубопроводів, рихтувальник кузовів, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин і тракторів, електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах, машиніст навантажувальної машини, дозувальник дробленого каменю та бітуму, машиніст сировинних млинів, варник бітуму, фарбувальник.

Загалом у базі вакансій Київського міського центру зайнятості станом на 1 липня було 10 089 вакансій, що на 18% більше, ніж на початку карантину.

За даними Держстату України, середня заробітна плата в Україні у травні 2020 року склала 10 542 гривні, найвищою серед регіонів вона була в столиці - 15 191 гривня.

Фото з відкритих джерел